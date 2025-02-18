Магазин "Перекресток" снял с продажи рыбу после обнаружения червей в ней

Сеть супермаркетов "Перекресток" убрала с прилавков партию красной рыбы после того, как в рыбе марки "Люди любят" были обнаружены черви. Об этом сообщает издание "РИА Новости".
После того как столичные покупатели заметили червей в купленном продукте, компания решила как можно скорее убрать продукт с полок всех магазинов.
Компания проводит выборочные проверки других партий этой марки. Кроме того, компания начала проверку у поставщиков, которые поставляют им рыбу, чтобы убедиться, что производственный процесс соответствует всем необходимым нормам. Подчеркивается, что это первая жалоба на данный продукт этой марки.
Пострадавшие клиенты получат полное возмещение стоимости покупки, а сотрудники службы поддержки магазина пройдут дополнительное обучение, чтобы лучше справляться с подобными инцидентами.
Ранее сообщали о том, что жительница Москвы показала зараженную паразитами рыбу, которую она купила в одном из магазинов сети "ВкусВилл". Жительница Москвы купила стейк из нерки в супермаркете. Когда рыбу разморозили, в ней обнаружили червей. По предварительным данным, это были анизакиды - возбудители инфекции, вызывающей боли в животе, тошноту и рвоту.
Ascaridina
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