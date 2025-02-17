Кто такой тарелочник? Этих мужчин стали называть трендовым словом

Большое количество новых терминов, таких как абьюзеры, пикаперы, сигма-бои, токсики, манипуляторы, вошло в обиход россиян благодаря интернету. Последним модным словом стало "тарелочник". Так называют категорию мужчин.
"Это мужчина, который бесплатно питается приготовленной едой, но в отношения с "поваром" не вступает?" — цитирует экзистенциального психолога, НЛП-тренера Ольгу Адрианову "Чемпионат".
Оказывается, уже даже придумали виды "тарелочников":
Чтобы понять, кто перед тобой: искушённый манипулятор или хороший парень, психолог советует разобраться с тем, что такое здоровые отношения. По ее словам, они никогда не идеальны. Так бывает только в фильмах.
"Здоровые отношения — это когда два человека взяли и договорились о том, как им было бы комфортно взаимодействовать друг с другом", — уверена Адрианова.
Она добавила, что само по себе содержание партнёрши не даёт мужчине права заставлять ее стирать, гладить, готовить и так далее. Без прямого разговора об этом договориться в отношениях не получится.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!