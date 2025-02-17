Кто такой тарелочник? Этих мужчин стали называть трендовым словом

Большое количество новых терминов, таких как абьюзеры, пикаперы, сигма-бои, токсики, манипуляторы, вошло в обиход россиян благодаря интернету. Последним модным словом стало "тарелочник". Так называют категорию мужчин.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина и женщина готовят еду

"Это мужчина, который бесплатно питается приготовленной едой, но в отношения с "поваром" не вступает?" — цитирует экзистенциального психолога, НЛП-тренера Ольгу Адрианову "Чемпионат".

Оказывается, уже даже придумали виды "тарелочников":

"Тарелочник"-кот опустошает холодильник, благосклонно принимает ласку и исчезает.

Патриархальный "тарелочник" приносит продукты, у таких присутствует доля благородства. Отношения не развиваются.

"Тарелочник"-хозяин содержит женщину взамен ведения быта и других функций. Брака не будет.

Чтобы понять, кто перед тобой: искушённый манипулятор или хороший парень, психолог советует разобраться с тем, что такое здоровые отношения. По ее словам, они никогда не идеальны. Так бывает только в фильмах.

"Здоровые отношения — это когда два человека взяли и договорились о том, как им было бы комфортно взаимодействовать друг с другом", — уверена Адрианова.

Она добавила, что само по себе содержание партнёрши не даёт мужчине права заставлять ее стирать, гладить, готовить и так далее. Без прямого разговора об этом договориться в отношениях не получится.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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