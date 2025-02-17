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Сесть на поезд без билета и паспорта: новый способ появится в России

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Общество

Жители РФ смогут воспользоваться услугой посадки на поезд с помощью биометрии после тестирования сервиса. Его проведут в 2025 году.

Вокзал
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вокзал

Есть одно "но"! Воспользоваться таким способом можно будет, если у железнодорожного перевозчика есть определенная техническая возможность, пишет KP. RU.

Важно, что другие способы посадки также можно будет использовать. Биометрия станет лишь альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. 

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