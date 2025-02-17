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Суд приостановил работу еще двух магазинов "Светофор" в Москве

На 60 суток суд в Москве закрыл два магазина "Светофор"
0:54
Общество

Бутырский районный суд приостановил деятельность двух филиалов сети "Светфор" за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия гражданского населения. Об этом решении было сообщено в Telegram-канале Объединенной пресс-службы Главного судебного управления столицы.

Магазин Светофор
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин Светофор

Ограничения были наложены на торговые точки на Юрловском проезде, 13 и Илимской улице, 3Г. Работа обоих магазинов была приостановлена на 60 дней.

Ранее сообщили о том, что 12 февраля Роспотребнадзор обнаружил насекомых и мышей в магазине "Светофор" в Москве.

По меньшей мере в четырех магазинах не были приняты надлежащие меры по борьбе с крысами, а также были неисправны двери в разгрузочных зонах, что не препятствовало проникновению крыс и насекомых в торговые залы и подсобные помещения.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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