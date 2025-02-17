Суд приостановил работу еще двух магазинов "Светофор" в Москве

На 60 суток суд в Москве закрыл два магазина "Светофор"

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Бутырский районный суд приостановил деятельность двух филиалов сети "Светфор" за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия гражданского населения. Об этом решении было сообщено в Telegram-канале Объединенной пресс-службы Главного судебного управления столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин Светофор

Ограничения были наложены на торговые точки на Юрловском проезде, 13 и Илимской улице, 3Г. Работа обоих магазинов была приостановлена на 60 дней.

Ранее сообщили о том, что 12 февраля Роспотребнадзор обнаружил насекомых и мышей в магазине "Светофор" в Москве.

По меньшей мере в четырех магазинах не были приняты надлежащие меры по борьбе с крысами, а также были неисправны двери в разгрузочных зонах, что не препятствовало проникновению крыс и насекомых в торговые залы и подсобные помещения.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.