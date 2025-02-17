Владельцам квартир в многоэтажкам может грозить штраф из-за старых плит

Неожиданный штраф до 25 000 рублей: проверьте, сколько лет вашей газовой плите

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Владельцев жилплощадей могут оштрафовать на сумму 25000 рублей, если в квартире установлена старая газовая плита. Об этом рассказала директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.

Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Эксперт напомнила, что согласно закону эксплуатация старого газового оборудования влечет за собой штраф. Согласно изменениям в административном законодательстве, при выявлении нарушения в первый раз гражданам придется заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а если повторно, то сумма возрастет от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

Напомним, что срок службы плиты составляет в среднем 14 лет. Точный срок службы указан производителем в техпаспорте. По истечении времени проводится диагностика или замена, в противном случае использование газовой плиты считается незаконным.

Также срок эксплуатации можно установить и во время технического обслуживания. Однако в этом случае, следует заключить договор со специализированной организацией для оценки состояния кухонного оборудования.

Если в результате проверки плита окажется пригодной, то эксплуатация будет продолжена.

Юрист посоветовала регулярно проверять срок эксплуатации, вовремя менять устаревшие детали и не препятствовать представителям газовой службы проверять оборудование.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.