В Петербурге врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца

23 января во Всеволожске родился тяжелобольной мальчик. У малыша был диагностирован серьезный порок сердца нарушение общего дренажа легочных вен. Поэтому через несколько дней была проведена операция. К счастью, операция прошла успешно. Об этом сообщили в пресс-службе СПБГПМУ.
У мальчика есть двухлетняя сестра. Отец участвовал в спецоперации на Украине и сейчас находится в отпуске по ранению. Новорожденный был доставлен в клинику Санкт-Петербургской государственной медицинской скорой на пятый день жизни. В ходе операции, которая длилась три с половиной часа, врачи успешно пересадили легочную вену обратно в левое предсердие ребенка.
В настоящее время малыш находится на лечении в отделении неонатологии и патологии новорожденных. Врачи сообщили о том, что он будет развиваться в соответствии с нормами своего возраста.
Поро́ки се́рдца — патологическое изменение сердца, в ходе которого наблюдаются дефекты клапанного аппарата или его стенок, приводящие к сердечной недостаточности. Различают две большие группы пороков сердца: врождённые и приобретённые.
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