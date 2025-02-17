В Москве обновился температурный минимум года

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве температура рекордно понизилась в течение трех суток подряд, достигнув ночью на главной метеостанции отметки минус 12,7 градуса. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

На протяжении трех дней подряд столичная погода устанавливает новые рекорды холода. На ВДНХ, которая служит основной метеоплощадкой столицы, температура опустилась до минус 12,7 градуса, что стало самым низким показателем за текущий год.

Кроме того, он отметил, что на других метеостанциях Москвы минимальные значения варьировались от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутово. В Подмосковье самая низкая температура была зафиксирована в Клину, где термометры показали минус 17,5 градуса.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека.



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