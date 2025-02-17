Россияне рискуют попасть на деньги из-за своих старых газовых плит

Юрист Мария Яковлева предупредила россиян об опасности потерять десятки тысяч рублей из-за старых газовых плит. Население может попасть под большие штрафы. Об этом пишет издание "Прайм".
Эксперт напомнила, что в среднем газовые плиты служат 14 лет. По истечении этого времени нужно обращаться к специалистам для проверки прибора. Чтобы проверить более точный срок эксплуатации, нужно посмотреть документы на изделие.
Если срок использования плиты превышен, человеку выпишут штраф. Взыскание составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется дороже в три раза.
Яковлева указала, что новые правила вступили в силу в текущем году. Штраф предусмотрен для собственников.
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