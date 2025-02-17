Это письмо может стоить вам денег: МВД предупреждает о новой схеме мошенников

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство внутренних дел России выступило с предупреждением для граждан о новой волне мошенничества, связанной с поддельными штрафами. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от имени государственных ведомств, угрожая арестом имущества в случае неуплаты.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

По данным МВД, мошенники используют официальный стиль оформления писем, чтобы вызвать доверие у получателей. В таких письмах содержится информация о якобы имеющейся задолженности, указывается конкретная сумма штрафа, а также предлагается ссылка или QR-код для моментальной оплаты. Чтобы подтолкнуть граждан к спешному переводу денег, злоумышленники вводят фиктивные "скидки" и указывают ограниченные сроки действия предложения. Однако, вместо погашения задолженности, деньги поступают на счета мошенников.

Ведомство подчеркнуло, что подобные мошеннические схемы особенно опасны, поскольку эксплуатируют страх людей перед возможными санкциями со стороны государственных органов. В ряде случаев злоумышленники угрожают арестом имущества или ограничением на выезд из страны, создавая дополнительное давление на жертву.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.