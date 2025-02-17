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На Дальнем Востоке пациенту удалили опухоль, обескровив ее по местной методике

В ДВФУ пациенту вырезали опухоль обескровив ее по местной методике
1:41
Общество

Специалисты медицинского комплекса ДВФУ удалили опухоль, растущую в сосудах. Опухоль была удалена с помощью методики, разработанной учеными медико-биологического факультета. Об этом пишет интернет издание "ТАСС".

Доктор Лам Хой Фуонг, пластический хирург с операцией "Улыбка Вьетнама"
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор Лам Хой Фуонг, пластический хирург с операцией "Улыбка Вьетнама"

Опухоль была характерна для левой почечной вены и образовывала опухолевый тромб в нижней полой вене. Если бы тромб разорвался, это привело бы к тромбоэмболии легочной артерии, и был бы высокий риск смерти. Операция проводилась в несколько этапов. После операции пациентка находилась под наблюдением в течение 2,5 недель, а затем была благополучно выписана.

Этот малоинвазивный метод блокирует кровоснабжение опухоли. Такие большие опухоли встречаются редко - всего два случая на миллион. Подобные операции проводились только в крупных медицинских центрах Центральной России.

Ранее сообщили о том, что челюстно-лицевые хирурги впервые применили нейрофизиологический интраоперационный мониторинг в медицинском центре ДВФУ. Пациентке была удалена опухоль и проведено обследование. Результаты показали, что все лицевые мышцы функционируют, а лицевой нерв не поврежден.

Прежние методы резекции раковых новообразований не гарантировали сохранность ветвей лицевого нерва. Рассечение происходило в 25 % случаев хирургического вмешательства. Данный метод интраоперационного ведения значительно снизил послеоперационные осложнения и позволил провести операцию в три раза быстрее.

Уточнения

 
Дальневосто́чный федера́льный университе́т (ДВФУ) — федеральный университет во Владивостоке, основанный в 2011 году в результате объединения четырёх вузов: ДВГУ, ТГЭУ, ДВГТУ (все три — Владивосток) и УГПИ (Уссурийск). Ведёт свою историю от Восточного института — первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке. Филиал университета в Японии имеет аккредитацию Правительством Японии.

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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