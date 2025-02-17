"Ведомости": Россияне стали чаще жаловаться на кражу своих вкладов в банке

В России участились случаи жалоб на кражу вкладов в банке

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Служба финансового уполномоченного зафиксировала огромное количество жалоб россиян на случаи мошенничества с их вкладами, приводящие к изъятию средств. Об этом рассказала Светлана Максимова, которая является финансовым уполномоченным газете "Ведомости".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

По словам Максимовой, в январе 2025 года служба зафиксировала рост числа обращений о досрочном расторжении мошенниками договоров вкладов. Максимова пояснила, что при такой схеме злоумышленник похищает тело вклада, в результате чего клиенты банка теряют не только свои инвестиционные средства, но и всю свою доходность.

Россиянам стоит ограничить объем операций в интернет-банке, чтобы защитить свои сбережения от мошенников. Такой совет дала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова.

По словам Валишвили, мобильное приложение банка позволяет пользователям устанавливать лимиты на сумму одной операции или траты за определенный период времени.

При этом эксперт отметил, что при необходимости лимиты можно временно "заморозить". Кроме того, чтобы обезопасить себя от мошенников, стоит следить за транзакциями близкого человека с помощью общего сервиса уведомлений. Еще один вариант самостоятельное ограничение кредита.

Уточнения

Вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства.



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