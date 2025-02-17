Зависимость от онлайн-шопинга сродни наркотической: какие действия должны насторожить?

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Учёные считают, что зависимость от маркетплейсов сродни наркотической, где каждая покупка — это "доза". Так, по их мнению, у людей на мгновение исчезает стресс, забываются проблемы с работой или в отношениях.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Покупки

Однако эйфория быстро проходит, и мозг требует еще дофамина. Онлайн-магазины при этом постоянно прогревают зависимость человека с помощью пуш-уведомлений о распродажах, пишет KP. RU.

Чтобы перестать быть зависимым, вам, как утверждают эксперты, не поможет удаление приложений с магазинами с телефона, а полный запрет маркетплейсов — мера еще хуже.

Важно помнить, что зависимость всегда следствие проблем, которые уже существуют.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





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