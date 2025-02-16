На Чёрном море пойдёт снег: арктический холод накроет эту часть России

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В большинстве регионов Европейской части нашей страны ожидаются морозы на 2 — 5 градусов ниже нормы. Синоптики Гидрометцентра России рассказали, что это произойдет из-за поступления холодного арктического воздуха. Морозная погода продлится минимум до 19 февраля.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

Резкое похолодание будет сопровождаться снегопадами ещё и со штормовым ветром.

Сегодня, 16 февраля, холодно будет и в Татарстане, Башкирии, Пермском крае, а также горных районах Свердловской области.

В Костромской и Ленинградской областях ожидается до -20 градусов. А в других регионах центра России ночью температура опустится до -10…-15 градусов.

Стужу стоит ждать жителям Республики Коми и Ненецкого автономного округа. По ночам термометры будут показывать до -31…-36 градусов.

В Подмосковье дневная температура с 15 по 18 февраля будет в районе -8…-10 градусов, ночью опустится до -18.

В Краснодарском крае и Крыму тоже ожидаются холода. По ночам термометры будут показывать до -8 градусов, днём -1…-6.

К 17 февраля в Поволжье по ночам будет до -16…-19 градусов, сообщает KP. RU.

Уточнения

Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ.





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