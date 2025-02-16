Какой мужчина соблазнит любую женщину? 4 научно доказанные черты

Учёные определили, какие мужские качества кажутся женщинам наиболее соблазнительными.

Фото: Freepik by javi_indy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина

Мышцы. Женщины отдают предпочтение мускулистым, сильным и высоким мужчинам. Популярность. Ученые уверены, что мужчины кажутся более привлекательными, если они пользуются популярностью у других женщин. Интеллект. Для некоторых женщин внешность и личность не имеют особого значения. Австралийские учёные заявили, что каждый десятый человек считает интеллект наиболее привлекательной чертой партнёра. Деньги. Женщины с большей вероятностью выберут мужчину с хорошим материальным положением. А вот мужчин в женщинах больше привлекает внешность, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Популя́рность (от лат. populares, от populus — народ) — высокая степень востребованности кого-либо или чего-либо в определённой области, например, популярная книга (доступная, понятная неучёным), или человек, пользующийся славой и общественной симпатией.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.