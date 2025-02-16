Какой мужчина соблазнит любую женщину? 4 научно доказанные черты

Учёные определили, какие мужские качества кажутся женщинам наиболее соблазнительными.
Популя́рность (от лат. populares, от populus — народ) — высокая степень востребованности кого-либо или чего-либо в определённой области, например, популярная книга (доступная, понятная неучёным), или человек, пользующийся славой и общественной симпатией.
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