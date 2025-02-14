Дипломы о переподготовке могут быть выданы без прохождения обучения. Вячеслав Володин призвал разобраться в проблеме

Маскируют формальными курсами? Дипломы о переподготовке могут быть выданы без прохождения полного обучения

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние время активно идут дискуссии о престиже педагогической деятельности, о мерах защиты учителей. Академик РАН, Геннадий Онищенко, заявлял, что основные направления защиты учителей должны касаться правовой и материальной сторон.

Фото: Сайт Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

Но кроме этого, активно ведутся обсуждения о том, как привлечь кадры в школы. Зачастую у потенциальных учителей нет нужного образования для преподавания в школе.

Недавно стало известно, что дефицит учителей математики и физики может маскироваться за счет проведения для учителей по другим специальностям курсов переподготовки, которые зачастую носят формальный характер или не проводятся вовсе. Об этом пишут argumenti.ru.

Дипломы о прохождении курсов переподготовки могут быть выданы без прохождения полного курса обучения. Вячеслав Володин заявил, что данная проблема должна быть решена.

Уточнения

Учитель/учительница или педагог — одна из самых распространённых общественных профессий, направленная на воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся).





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