Социолог высказалась о тотальной замене иностранных вывесок на русские

2:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия — это страна с яркими контрастами и широкими перспективами. Например, здесь можно без особых усилий потратить миллионы рублей на замену вывесок в духе "революционной целесообразности", в то время как бесплатные обеды для школьников с первого по одиннадцатый классы оказываются под угрозой сокращения.

Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ книги

"Новую главу в борьбе за чистоту русского языка открыли наши народные избранники, провозгласив крестовый поход против… иностранных слов. Вывески, реклама, названия — всё, что пахнет иностранщиной, подлежит немедленному уничтожению. Или, точнее, замене на русский язык", — считает социолог и писательница Вероника Баренцева.

Она отметила, что при этом никакого анализа затрат или оценки целесообразности этих действий даже не ведется. Все эти инициативы народных избранников напоминают комедию. По мнению автора, мелочи и нюансы не интересуют масштабных реформаторов. Главное для них — это сам акт, символ борьбы и противостояние с иностранными терминами. Сегодня все, кто у власти, стали ярыми патриотами. Время такое, поэтому необходимо как минимум выразить свое понимание современных течений, протестуя против "коворкингов", "аутсорсингов", "мерчендайзеров" и "дауншифтингеров".

"Спросите, сколько это будет стоить? Миллионы, те самые миллионы, которые можно было бы потратить на образование, здравоохранение, питание, на что угодно, кроме бессмысленной переклейки вывесок", — подчеркнула социолог.

В других странах такие реформы проводятся постепенно, с тщательным анализом и возможностью возврата к прежним вариантам. У нас же ситуация такова, что всё происходит резко и без предупреждения. Завтра могут запретить что-то еще. Для наших властей, погруженных в бесконечные реформы, экономические реалии остаются чем-то второстепенным.

Тем временем, среднестатистический гражданин, разъезжающий на своей Ладе-Патриот, с трудом сможет переименовать свои маленькие магазины и кафе на последние деньги, а кому-то из крупных деятелей некогда заниматься подобными мелкими вопросами, передают argumenti. ru.

Пока народные избранники наслаждаются результатами своей работы в комфорте своих роскошных загородных домов, значительные суммы из налоговых поступлений продолжают расходоваться на поддержку не всегда оправданных и целесообразных новых идей наших "слуг народа".

Уточнения

Социоло́гия ― наука о совместной жизни групп и сообществ людей. Социологи по-разному подходят к изучению социальной реальности: одни считают, что она состоит из структур, другие рассматривают её как действия и взаимодействия индивидов.



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