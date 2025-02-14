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Школьники-мигранты не знают русский: что творится в школах Екатеринбурга

1:04
Общество

Екатеринбург является точкой притяжения для желающих сменить регион проживания. В этот город стекается большое количество людей, которые ранее могли проживать в самых разных уголках страны и мира. Многие из них не знают русский язык. Об этом пишет новостной портал "Царьград".

Тестирование в школе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тестирование в школе

По данным издания, в Екатеринбурге остро встала языковая проблема среди учащихся школ. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что полностью не владеют ни чтением, ни письмом на русском около 40-60% детей мигрантов. В статистику вошло семь школ города.

В связи с этим Рособрнадзор занимается разработкой мер поддержки для таких детей. Идет подготовка тестов, которые помогут определить уровень знаний. После тестирования школьникам будет оказана помощь в адаптации и интеграции в российское общество. Речь идет о детях, не имеющих гражданство России.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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