Школьники-мигранты не знают русский: что творится в школах Екатеринбурга

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Екатеринбург является точкой притяжения для желающих сменить регион проживания. В этот город стекается большое количество людей, которые ранее могли проживать в самых разных уголках страны и мира. Многие из них не знают русский язык. Об этом пишет новостной портал "Царьград".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тестирование в школе

По данным издания, в Екатеринбурге остро встала языковая проблема среди учащихся школ. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что полностью не владеют ни чтением, ни письмом на русском около 40-60% детей мигрантов. В статистику вошло семь школ города.

В связи с этим Рособрнадзор занимается разработкой мер поддержки для таких детей. Идет подготовка тестов, которые помогут определить уровень знаний. После тестирования школьникам будет оказана помощь в адаптации и интеграции в российское общество. Речь идет о детях, не имеющих гражданство России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.