Гособвинение снижает налоговые претензии к блогеру Блиновской на 331 млн. рублей

Дело Блиновской: гособвинение уменьшает финансовые претензии к блогеру

В рамках уголовного дела против известного блогера Елены Блиновской, обвиняемой в налоговых нарушениях и легализации незаконных доходов, государственное обвинение внесло коррективы в сумму финансовых претензий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

По информации из зала заседаний Савеловского суда Москвы, первоначальные требования в размере 918,9 млн. рублей были уменьшены до 587,6 млн. Как пояснил представитель прокуратуры, это связано с частичным погашением задолженности в последние месяцы. Суд утвердил измененные условия взыскания.

Одновременно с этим рассматривался вопрос о снятии ареста с активов Блиновской для их реализации в рамках дела о банкротстве. Конкурсный управляющий Мария Ознобихина, участвующая в процессе в качестве третьей стороны, обратилась с соответствующей просьбой. Однако суд отклонил ходатайство, указав на необходимость дождаться итогов уголовного разбирательства.

Процесс, стартовавший в августе 2023 года, продолжается еженедельно. В ходе слушаний были заслушаны показания экс-помощницы блогера Лилии Орленко, организаторов ее тренингов и руководителей компаний, связанных с деятельностью обвиняемой. Следствие настаивает, что Блиновская в 2019–2021 годах умышленно занижала налоговые отчисления более чем на 900 млн. рублей, применяя метод дробления бизнеса. Блогерка была задержана весной 2023 года и с тех пор находится под следствием.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая. Российские СМИ назвали Блиновскую главной «инфоцыганкой» страны. С апреля 2023 года проходит обвиняемой по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денежных средств. С января 2024 года находится в СИЗО. Арбитражный суд Москвы 13 ноября 2024 года признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации её имущества.





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