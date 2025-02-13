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Колония строгого режима: в каких условиях содержатся преступники

Общество

В зависимости от тяжести преступления судья назначает меру наказания — колония-поселение, колония общего, строгого или особого режимов. В России предусмотрено содержание в условиях строгого режима тех преступников, кто совершил тяжкие преступления или нарушил правила содержания в колониях общего режима. Издание argumenti. ru рассказало, что из себя представляет строгий режим.

Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери
Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

Важно понимать, что такие условия предназначены для обеспечения тотальной безопасности. Внутри и за пределами исправительного учреждения преступники не должны представлять угрозы.

Итак, колонии строгого режима предусматривают усиленные меры безопасности — больше охранников и больше контроля. Также за осужденными следят с помощью специальной техники. Передвижение здесь сильно ограничено. Есть четкий регламент, согласно которому оно происходит. Все остальное время заключенные находятся в камерах.

В колонии строгого режима более жесткие условия труда, который является обязательным. Режим дня тоже достаточно суров — ранние подъемы и отбой. На отдых и личные дела времени отводится совсем немного.

Родственникам осужденных тоже приходится запастись большим терпением. Свидания сильно ограничены. Их значительно меньше, чем в других колониях. Что касается передач, то здесь та же картина. Даже допустимое содержание посылки может быть существенно беднее.

Заключенным приходится жить в суровых бытовых условиях, а в случае нарушения дисциплины — отправляться в штрафные изоляторы (ШИЗО) или помещения камерного типа (ПКТ).

Уточнения

Тяжкое преступление — в Уголовном кодексе Российской Федерации умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, либо неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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