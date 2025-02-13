Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колония строгого режима: в каких условиях содержатся преступники
Что происходит со здоровьем Олега Меньшикова? Разбираемся в ситуации
"Ростелеком" устранил повреждение подводного кабеля в Балтийском море
Параллельный импорт подешевеет? Как курс валют влияет на авто
Самый опасный алкоголь: три вида, которые разрушают здоровье
Мужчины, копите деньги: тюльпаны в России почти сравнялась со стоимостью роз
Максим Виторган постоянно выполнял одно действие и этим покорил свою новую возлюбленную
Женщина со свиной почкой прожила дольше всех — и это не шутка, а медицинский прорыв
Спрос растёт. 232 тысячи российских туристов посетили Вьетнам в 2024 году

Артемий Лебедь призвал россиян не считать европейцев и американцев врагами

0:43
Общество

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев оценил результаты опроса Российской академии наук. Он считает, что не стоит относиться к жителям Запада как к врагам. Об этом пишет издание "ОСН" с ссылкой на источник.

Толпа людей
Фото: Openverse by Jocey K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Толпа людей

Согласно результатам исследования, 30% граждан негативно относится к жителям Запада. Россияне считают этих людей врагами. Лебедев указал, что на Западе действительно есть лица, которые вражески настроены по отношению к России. Однако их меньшинство.

Он напомнил, что раньше к населению западных стран относились как к заложникам капиталистического режима. Это было еще в Советские времена.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве Аудио 
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
На чём основывается оптимизм в отношении переговоров Путина и Трампа Любовь Степушова Подземная Великая Китайская стена. Что известно про секретный город для ядерных ракет Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
Больше не мучаюсь с орехами: этот способ очистки экономит время
Как сохранить отличную физическую форму дома: тренировки для тех, у кого мало времени
Дженнифер Энистон навсегда покинула Голливуд по одной личной причине
Неделя российского бизнеса: взгляд в будущее
Долголетие без диет и таблеток: эти привычки реально продлевает жизнь
Отказ от белого хлеба — билет в мир стройности? Разбираемся, действительно ли это работает
Город на берегу Ахтубы — почему он стал вторым центром Волгоградской области?
Необычная Масленица: в этом городе туристов ждёт пир с викингами
Теперь ем только идеально сочный помело: секрет правильного выбора
Хотите выглядеть выше и стройнее? Эти приёмы работают безотказно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.