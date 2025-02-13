Артемий Лебедь призвал россиян не считать европейцев и американцев врагами

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев оценил результаты опроса Российской академии наук. Он считает, что не стоит относиться к жителям Запада как к врагам. Об этом пишет издание "ОСН" с ссылкой на источник.
Согласно результатам исследования, 30% граждан негативно относится к жителям Запада. Россияне считают этих людей врагами. Лебедев указал, что на Западе действительно есть лица, которые вражески настроены по отношению к России. Однако их меньшинство.
Он напомнил, что раньше к населению западных стран относились как к заложникам капиталистического режима. Это было еще в Советские времена.
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