Артемий Лебедь призвал россиян не считать европейцев и американцев врагами

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев оценил результаты опроса Российской академии наук. Он считает, что не стоит относиться к жителям Запада как к врагам. Об этом пишет издание "ОСН" с ссылкой на источник.

Фото: Openverse by Jocey K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Толпа людей

Согласно результатам исследования, 30% граждан негативно относится к жителям Запада. Россияне считают этих людей врагами. Лебедев указал, что на Западе действительно есть лица, которые вражески настроены по отношению к России. Однако их меньшинство.

Он напомнил, что раньше к населению западных стран относились как к заложникам капиталистического режима. Это было еще в Советские времена.

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