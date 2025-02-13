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Мамам в декрете будут платить в два раза дольше: родителей хотят поддерживать 3 года вместо 1,5

0:39
Общество

Глава комитета Госдумы России по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что будет рассмотрена идея продлить оплачиваемый декретный отпуск до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Мама с ребенком на прогулке
Фото: Wikipedia by Burim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мама с ребенком на прогулке

По ее словам, вопрос повышения рождаемости нельзя решить только разовыми денежными выплатами. Дело в том, что не многие отдают ребенка в детский сад в полтора года, пишет KP. RU.

В настоящее время существует общий порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40 процентов среднего заработка.

Уточнения

Отпуск по беременности и родам «декретный» или материнский отпуск (англ. maternity leave), — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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