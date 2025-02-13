Мамам в декрете будут платить в два раза дольше: родителей хотят поддерживать 3 года вместо 1,5

Глава комитета Госдумы России по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что будет рассмотрена идея продлить оплачиваемый декретный отпуск до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
По ее словам, вопрос повышения рождаемости нельзя решить только разовыми денежными выплатами. Дело в том, что не многие отдают ребенка в детский сад в полтора года, пишет KP. RU.
В настоящее время существует общий порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40 процентов среднего заработка.
Отпуск по беременности и родам «декретный» или материнский отпуск (англ. maternity leave), — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком.
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