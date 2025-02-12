Пенсия в марте будет меньше, чем в феврале: в чём причина?

Пенсионеры в марте получат пенсию меньше, чем в феврале. Ниже разберемся, в чем причина.
Дело в том, что в феврале 2025 года вместе с ежемесячной пенсией россияне получили специальную доплату.
По итогам 2024 года инфляция составила 9,5%, но в январе пенсии увеличили на 7,3%. То есть в феврале придет выплата вдобавок с неучтенными значениями. Оставшиеся 2,2% пенсионеры получат вместе с ежемесячной суммой, пишет KP. RU.
Далее индексаций выплат пока не будет, сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Ляшок.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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