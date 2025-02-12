Долой экзотику! Список разрешённых имён для детей внесут на рассмотрение в ГД

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы хотят защитить детей от странных и смешных имен, которыми могут их наградить родители.

Фото: commons.wikimedia.org by NixonJoseph2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребенок

Фантазия жителей нашей страны очень богатая. Одна семья назвала дочь Арсиной, образованное от словосочетания "армия — сила народа"? А под Рязанью живёт девочка по имени Путин, а её брат носит имя Единая Россия. В Омске родилась Медмиа — имя, которое является производным от Дмитрий Медведев.

"Сейчас законодатели ищут способ выбрать "допустимые" имена. При этом родителям дадут самореализоваться в выборе имени ребёнка, но ровно до того предела, пока не начинается ущемление прав самого ребёнка", — рассказала замглавы комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

Пример такого списка уже есть.

Кстати, ранее на портале ЗАГСа появился сервис, который помогает подбирать имя для будущего ребёнка. Выбирать можно из двух списков — редких и популярных, пишет KP. RU.

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