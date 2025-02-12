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Госдума отказалась сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

Общество

Во время пленарного заседания Госдумы был отклонён законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, касающийся уменьшения продолжительности рабочей недели до 39 часов для женщин, имеющих двоих и более детей.

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

Этот законопроект был представлен в Госдуму в июне и предполагал внесение поправки в Трудовой кодекс, которая вводит новшество в виде статьи 263.2, обеспечивающей дополнительные гарантии для женщин с несколькими детьми.

Согласно данной статье, женщины, имеющие двоих и более детей, могли бы рассчитывать на сокращённую рабочую неделю, при этом сохранив прежний уровень заработной платы, как при 40-часовом графике, передает РИА Новости.

Авторы инициативы подчеркивали, что данный шаг позволит женщинам освободить дополнительный час в неделю, который они смогут посвятить как своим личным делам, так и детям.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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