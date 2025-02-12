Госдума отказалась сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

Во время пленарного заседания Госдумы был отклонён законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, касающийся уменьшения продолжительности рабочей недели до 39 часов для женщин, имеющих двоих и более детей.

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Этот законопроект был представлен в Госдуму в июне и предполагал внесение поправки в Трудовой кодекс, которая вводит новшество в виде статьи 263.2, обеспечивающей дополнительные гарантии для женщин с несколькими детьми.

Согласно данной статье, женщины, имеющие двоих и более детей, могли бы рассчитывать на сокращённую рабочую неделю, при этом сохранив прежний уровень заработной платы, как при 40-часовом графике, передает РИА Новости.

Авторы инициативы подчеркивали, что данный шаг позволит женщинам освободить дополнительный час в неделю, который они смогут посвятить как своим личным делам, так и детям.

Уточнения

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