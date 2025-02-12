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Сходство с Екатериной II стало причиной употребления наркотиков: линия защиты от юриста из Нефтеюганска 

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Общество

В Ханты-Мансийском автономном округе был обнаружен адвокат, использующий в линии защиты астрологию. Он пытался объяснить суду, что причиной преступлений его клиента стало особое расположение звёзд. Об этом пишет издание "Царьград".

Молоток в зале суда
Фото: Flickr by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток в зале суда

Юрист Риф Мударисов остался без лицензии за свои неуместные в судебных делах методы работы. Представляя интересы наркомана, Мударисов заявлял, что его подзащитный по гороскопу очень похож на Екатерину Великую. Юрист пытался убедить суд, что мощный интеллект его клиента и сходство с исторической фигурой стали причиной покупки и употребления наркотиков.

Суд не счел доводы Мударисова убедительными, так как астрологический прогноз не используется в качестве доказательств в ходе слушаний. Кроме того, у юриста отозвали адвокатскую лицензию. Мударисов намерен обжаловать оба решения.

Уточнения

Екатери́на II Алексе́евна, Екатери́на Вели́кая, урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская (нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 21 апреля [2 мая] 1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17] ноября 1796, Зимний дворец, Санкт-Петербург, Российская империя) — императрица и Самодержица Всероссийская (1762—1796). Племянница шведского короля Адольфа Фридриха. Двоюродная племянница прусского короля Фридриха Великого.
 

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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