Сходство с Екатериной II стало причиной употребления наркотиков: линия защиты от юриста из Нефтеюганска

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ханты-Мансийском автономном округе был обнаружен адвокат, использующий в линии защиты астрологию. Он пытался объяснить суду, что причиной преступлений его клиента стало особое расположение звёзд. Об этом пишет издание "Царьград".

Фото: Flickr by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток в зале суда

Юрист Риф Мударисов остался без лицензии за свои неуместные в судебных делах методы работы. Представляя интересы наркомана, Мударисов заявлял, что его подзащитный по гороскопу очень похож на Екатерину Великую. Юрист пытался убедить суд, что мощный интеллект его клиента и сходство с исторической фигурой стали причиной покупки и употребления наркотиков.

Суд не счел доводы Мударисова убедительными, так как астрологический прогноз не используется в качестве доказательств в ходе слушаний. Кроме того, у юриста отозвали адвокатскую лицензию. Мударисов намерен обжаловать оба решения.

Уточнения

Екатери́на II Алексе́евна, Екатери́на Вели́кая, урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская (нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 21 апреля [2 мая] 1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17] ноября 1796, Зимний дворец, Санкт-Петербург, Российская империя) — императрица и Самодержица Всероссийская (1762—1796). Племянница шведского короля Адольфа Фридриха. Двоюродная племянница прусского короля Фридриха Великого.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.