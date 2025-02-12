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Гороскоп на 12 февраля: что уготовила нам полная снежная Луна

Общество

Издание Vogue пишет, что 12 февраля планету ожидает уже второе мощное полнолуние за год. Эксперты предупреждают, что на этот раз Луна вынесет на поверхность то, что не было осознано и решено.

Серебристый лунный свет
Фото: commons.wikimedia.org by John Atkinson Grimshaw, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Серебристый лунный свет

Астрологи рассказали, что свет Луны всегда ведет к прозрениям. Это важная часть месяца. Стоит с почтением относиться к светилу. Особенно сильное влияние ощутят на себе Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. Представители этих знаков родились в центре каждого сезона. Именно им уготовано испытать глубокое пробуждение и осознание.

Согласно прогнозу, указанные знаки почувствуют необходимость меняться. Они поймут, что старые модели поведения больше не актуальны. Пора начинать новый этап. Астрологи отмечают, что радикальные изменения могут привести к положительным результатам.

Примечательно, что февральское полнолуние знаменуется переходом и обновлением. Его второе название — "Снежная Луна" или "Ледяная Луна". В этот период Земля начинает пробуждаться, а вместе с ней и всё живое.

Эксперты рекомендуют восстановить связь с собой и дать волю новым желаниям. Не стоит бояться критики окружающих. Отмечается, что полная Луна на этот раз будет проходить в знаке Льва. Это означает, что можно проявить смелость. Это принесет плоды.

"Мы должны научиться отличать то, что нас питает, от того, что нас истощает", — говорят эксперты Moon Omens.

Важно присмотреться к своим привычкам. Среди них могут обнаружиться обедняющие нас. Это может быть общение с некоторыми людьми, работа, модели поведения, способ восприятия и т. д.

Уточнения

Полнолу́ние (лат. Luna plena, plenilunium) — фаза Луны, при которой её элонгация ε 🌙 {\displaystyle \varepsilon _{\text{🌙}}} составляет 180°. Это означает, что плоскость, проведённая через Солнце, Землю и Луну, перпендикулярна плоскости эклиптики.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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