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Президент РФ наградил посмертно подростка, пытавшегося спасти друга в Курской области

Владимир Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области
1:22
Общество

Президент России подписал указ о награждении орденом «За спасение погибших» Артема Жердева из Курской области, который утонул 19 июня 2024 года. Артем пытался спасти тонущего товарища на реке Сейм у деревни Катырина Октябрьского района. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

владимир путин
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
владимир путин


Указ Президента РФ о том, что «Жердев Артем Эдуардович (посмертно) награжден орденом "За спасение погибших", за смелые и решительные действия по спасению жизни людей в чрезвычайных ситуациях, опубликован на портале нормативно-правовых актов.

19 июня Артем шел около берега реки Сейм, буквально через несколько минут он увидел, что его друг Максим Зорин, который не умел плавать, начал тонуть. Артем побежал на помощь своему другу, который был старше его. Цепляясь за плечо Максима, Артем сумел ухватиться за ветку, но у него ничего не вышло, и их обоих унесло течением.

Молодому парню Артему было 16 лет. Как рассказывают его близкие он был спокойным, дисциплинированным, аккуратным и ответственным парнем. Родители рассказали о том, что он планировал поступить в железнодорожный техникум в своем городе.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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