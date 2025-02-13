Ребёнка бьют и унижают в детсаду или школе? Как защитить своего малыша, рассказал адвокат

2:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Сейчас многие родители в соцсетях жалуются на отношение к детям в детских садах и школах. Обеспокоенные мамочки даже прикрепляют микрофоны, чтобы послушать, как воспитатели ведут себя с малышами. Бывали случаи, когда родители потом прослушивали мат, оскорбления от воспитателей в сторону детей. Должны ли за такое отвечать работники детсадов или школ, ответил в беседе с Pravda. Ru адвокат, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов.

Фото: flickr.com by Antoine K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зависть

Он напомнил, что когда родитель передает ребенка в детское дошкольное учреждение или школу, там за него несут ответственность. А в детсадах есть протоколы, согласно которым в случае, если ребенок упал, вызывают бригаду медпомощи. Также воспитатели должны в первую очередь оповестить родителей. Дело в том, что с учетом реформы, которая у нас происходит, часто в образовательных учреждениях нет штатной медсестры.

Губанов не стал отрицать, что в наших школах и детсадах есть такая проблема как оскорбление детей со стороны педагогов.

"Ответственность за это существует, в том числе этот педагог может быть уволен. Могут быть применены и другие меры воздействия. Смягчающих обстоятельств у такой проблемы нет, и виновное лицо должны призывать к ответственности", — отметил эксперт.

Что делать родителю в таком случае?

Губанов рекомендует обратиться к директору учреждения.

"В детсаду стоит обратиться к директору с претензиями, если они обоснованы. А если необоснованны, то тоже можно. Если ребенок жалуется на что-то, действительно надо на эту тему переговорить с руководством учреждения и понаблюдать. Если есть побои, нужно обращаться в правоохранительные органы", — уточнил адвокат.

Он посоветовал такое не замалчивать, не утаивать, и не пускать на самотек.

Губанов объяснил, что если в учреждении ребенка унижаю, то может обойтись выговором или увольнением. Однако, если дело дошло до побоев, то за это будет и нянечка в детсаду, и само учреждение.

"Это дошкольное учреждение оказывает услугу. Эта услуга платная, пусть она и стоит немного, но это оказание услуги ненадлежащего качества, которое повлекло те или иные действия. Здесь можно рассматривать состав уголовного преступления. Как минимум побои, нанесение какого-то вреда здоровью. Каждый случай разный, и нет шаблона. Здесь должны вмешиваться уже правоохранительные органы. Можно также обратиться и к уполномоченному по правам ребенка", — заключил адвокат.

Уточнения

Детский сад — учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений.



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