В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов из ЛДПР собирается обратиться в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с инициативой о том, чтобы полицейские обязаны были уведомлять водителей об эвакуации их автомобилей через сообщения на платформе "Госуслуги".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Совсем недавно в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" появилась возможность анонимно сообщить владельцам автомобилей о проблемах, например, если машина припаркована неудачно или сработала сигнализация. Кроме того, через эти платформы можно уведомить водителя об эвакуации.

Парламентарий также призвал как водителей, так и пешеходов активно использовать функцию уведомления об эвакуации автомобилей. Кроме того, он добавил, что законопроект, касающийся обязательного информирования владельцев транспортных средств перед их эвакуацией, сейчас находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации, передает РИА Новости.

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Член фракции ЛДПР.





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