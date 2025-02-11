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В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля

Общество

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов из ЛДПР собирается обратиться в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с инициативой о том, чтобы полицейские обязаны были уведомлять водителей об эвакуации их автомобилей через сообщения на платформе "Госуслуги".

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Совсем недавно в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" появилась возможность анонимно сообщить владельцам автомобилей о проблемах, например, если машина припаркована неудачно или сработала сигнализация. Кроме того, через эти платформы можно уведомить водителя об эвакуации.

Парламентарий также призвал как водителей, так и пешеходов активно использовать функцию уведомления об эвакуации автомобилей. Кроме того, он добавил, что законопроект, касающийся обязательного информирования владельцев транспортных средств перед их эвакуацией, сейчас находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации, передает РИА Новости.

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Член фракции ЛДПР.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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