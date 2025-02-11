В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию

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С 1 сентября 2026 года в российских школах стартует обучение по новым единым государственным учебникам по таким предметам, как обществознание, история и духовно-нравственная культура России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ книги

Он отметил, что в учебнике по обществознанию акцент будет сделан не на либеральных, а на традиционных ценностях. На днях мы получили рукопись учебника для 10-11 классов, и с указанной даты планируется переход на единые государственные учебные пособия по предметам, касающимся мировоззрения, включая историю, обществознание и духовно-нравственную культуру России, передает РИА Новости.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Кравцо́в (род. 17 марта 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр просвещения Российской Федерации с 21 января 2020 года (исполняющий обязанности с 7 по 14 мая 2024 года).





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