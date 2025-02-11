Порадуй свою девушку на 14 февраля: топ-10 подарков для второй половинки

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Близится День всех влюблённых, уже в эту пятницу парочки будут сидеть почти в каждом ресторане города, мило любезничать и обмениваться подарками. Однако мужчинам всегда бывает трудно выбрать необычный презент для любимой, цветы и шарики не берём в счёт. Ниже составили подборку 10 необычных, но приятных подарков для вашей второй половинки.

Фото: commons.wikimedia.org by Johntex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ День Святого Валентина

Уютный свитер

Тёплый, мягкий и комфортный свитер равно забота. Он будет согревать девушку зимой и холодной вечной и напоминать о вашей любви. Лучше выбрать базовую модель.

Сертификат в магазин косметики

Подарочный сертификат в любимый магазин вашей девушки точно сделает ее счастливой. Так она сможет выбрать именно то, что сама хочет.

Беспроводные наушники

Если ваша девушка любит слушать музыку или подкасты, беспроводные наушники ей пригодятся. Их можно носить в дороге, на пробежке и даже дома.

Письмо с признанием в любви

Признание в любви всегда трогательно. А в формате письма оно сохранится на много лет. Можно написать его на красивой бумаге, вложить в конверт и запечатать сургучной печатью.

Фильм о вашей истории любви

Создайте для любимой небольшой фильм, этот подарок точно может считать оригинальным. Смонтируйте ролик, используя совместные фото и видео.

Мастер-класс по созданию парфюма

Если ваша девушка любит духи, тогда мастер-класс по созданию своего парфюма будет для неё интересным опытом.

Плед

Тёплый плед — идеальный подарок. Он создан, чтобы дарить комфорт, особенно в холодное время года. При выборе обратите внимание на плед с рукавами или с именной вышивкой

Мастер-класс по кулинарии

Если ваша вторая половинка любит готовить или хочет научиться чему-то новому, совместный мастер-класс по кулинарии точно не оставит ее равнодушной.

Романтическое путешествие

Что может быть лучше, чем совместное путешествие со своим любимым? Вы точно получите воспоминания, которые останутся на всю жизнь, пишет "Чемпионат".

Фотокнига

Фотокнига с вашими совместными кадрами будет визуальной историей вашей любви. В неё можно добавить лучшие моменты из путешествий, свиданий и повседневной жизни. Фото можно мило подписать.

Уточнения

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.



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