Первый регион России намерен сделать общественный транспорт бесплатным для беременных

В России продолжают разрабатывать меры для улучшения демографической ситуации. В Кировской области могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных. С такой идеей выступил глава региона Александр Соколов.

Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ семья на закате

Соколов указал, что для получения льготы женщине необходимо стоять на учёте. Отмечается, что Кировская область намерена сосредоточить свои силы на работе с семьями. Также в регионе нацелены на повышение рождаемости. На данный момент уже упрощены правила для получения социальной поддержки.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что на демографию влияют не только выплаты, но и социальная составляющая. Важно развитие инфраструктуры, здравоохранения и образования. Таже парламентарий выступила против дискриминации женщин по возрастному признаку. Она считает, что неправильно ограничивать возраст женщин, которым положены выплаты за рождение ребенка.

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