Какой алкоголь подорожал и подешевел в России сильнее всего

Издание "РБК" с ссылкой на источник пишет, какой вид алкоголя подорожал за прошедшей год сильнее всего. Также эксперты назвали, какой алкоголь упал в цене.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Аналитики подсчитали, что спиртное в России за 2024 год подорожало на 24%. Отмечается, что в разных регионах показатели могут варьироваться. К примеру, в Краснодарском крае крепкий алкоголь стоит на 2% меньше, чем в ушедшем году. В Ростовской области пиво упало в цене на 20%.

Средняя стоимость алкогольной продукции составляла 526 рублей. В 2025 году россиянам придется платить за алкоголь в районе 674 рублей.

Сильнее всего вырос в цене крепкий алкоголь и сухое вино — на 41% и на 31% соответственно. При этом пиво в среднем подешевело на 4%.

Примечательно, спрос на все категории алкоголя за прошедший год снизился. Общее сокращение составило 6%. Россияне стали покупать меньше бутылок и снизили траты на них. Что касается отдельных категорий, то вина россияне стали пить больше. Продажи этого напитка выросли на 3,2%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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