Более 39% россиян поддерживают идею регистрации продавцов через Госуслуги

По данным исследования, проведенного SuperJob, более трети граждан России (39%) выступают за идею регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через портал "Госуслуги".

Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за компьютером

Идея состоит в том, чтобы обязать владельцев платформ и сайтов осуществлять регистрацию пользователей посредством "Госуслуг". Эта инициатива, а также ряд других мер, входят в антимошеннический пакет поправок, подготовленный правительством и находящийся на этапе согласования, напомнили исследователи.

Опрос показал, что 39% участников поддерживают данную инициативу, указывая на резкий рост случаев мошенничества в этой области. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из разных регионов страны, передает РИА Новости.

Против этой инициативы высказались 35% респондентов, которые считают, что государству не следует вмешиваться в частный бизнес. Они отмечают: "Для решения какой-то незначительной проблемы придётся всё организовывать через Госуслуги" и "Это приведет к тому, что все сделки между людьми перейдут в тень".

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.



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