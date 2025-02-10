Выходные и праздники: как россияне будут отдыхать в марте

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В марте этого года в России лишь один официальный праздник — Международный женский день, который отмечается 8 марта. Специалисты поделились информацией о том, сколько дней отдыха ждёт граждан в первый месяц весны.

Фото: Flickr by direct2Florist, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.

Март 2025 года состоит из 31 календарного дня, среди которых 21 рабочий и 10 выходных. Так как 8 марта выпадает на субботу, выходной день будет перенесён на пятницу, 13 июня.

В день праздника, 8 и 9 марта, россияне смогут наслаждаться продолжительными выходными. 7 марта, пятница, станет сокращённым днём, что означает, что работники смогут завершить свои дела на час раньше обычного.

Эксперты отмечают, что те, кто планирует провести отпуск в марте, смогут воспользоваться выгодными предложениями на отдых в тёплых странах, так как в это время года цены снижаются из-за межсезонья. Это также касается поклонников горнолыжных курортов, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию.



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