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В ГД предложили сделать процессы над киберпреступниками гласными и публичными

1:23
Общество

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев высказал мнение о необходимости превращения судебных процессов над киберпреступниками и телефонными мошенниками в открытые и публичные. Он отметил, что это может способствовать повышению цифровой грамотности среди граждан.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Примечательно, что ранее сообщалось о планах комиссии правительства России по законопроектной деятельности рассмотреть изменения в десятках законов и нормативных актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Кошелев подчеркнул, что усилия по предотвращению киберпреступности должны идти в ногу с развитием современных цифровых форм взаимодействия между государством и обществом. Таким образом, к этапу второго чтения следует тщательно обсудить вопрос о публичности судебных процессов с участием киберпреступников и мошенников по телефону.

Он считает, что вся страна должна стать свидетелем их лиц и услышать их признания в содеянных преступлениях. Это, по его мнению, не только повысит осведомлённость граждан, но и усложнит жизнь преступникам, как сообщает РИА Новости.

Кроме того, парламентарий акцентировал внимание на важности бдительности граждан при предоставлении доступа к личным данным, особенно в случаях, касающихся их финансовых вопросов.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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