В ГД предложили сделать процессы над киберпреступниками гласными и публичными

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев высказал мнение о необходимости превращения судебных процессов над киберпреступниками и телефонными мошенниками в открытые и публичные. Он отметил, что это может способствовать повышению цифровой грамотности среди граждан.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Примечательно, что ранее сообщалось о планах комиссии правительства России по законопроектной деятельности рассмотреть изменения в десятках законов и нормативных актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Кошелев подчеркнул, что усилия по предотвращению киберпреступности должны идти в ногу с развитием современных цифровых форм взаимодействия между государством и обществом. Таким образом, к этапу второго чтения следует тщательно обсудить вопрос о публичности судебных процессов с участием киберпреступников и мошенников по телефону.

Он считает, что вся страна должна стать свидетелем их лиц и услышать их признания в содеянных преступлениях. Это, по его мнению, не только повысит осведомлённость граждан, но и усложнит жизнь преступникам, как сообщает РИА Новости.

Кроме того, парламентарий акцентировал внимание на важности бдительности граждан при предоставлении доступа к личным данным, особенно в случаях, касающихся их финансовых вопросов.

Уточнения

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