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Как подготовиться к старости: три эффективных способа получения дохода

1:07
Общество

Глава проекта "Рост сбережений" Сергей Кикевич рассказал, как грамотно подготовиться к старости. Эксперт предложил три эффективных способа получения дохода. Об этом пишет издание RT.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Кикевич рекомендует обратить внимание на следующие варианты накоплений — инвестиции в недвижимость, программа долгосрочных сбережений (ПДС) и открытие брокерского счёта.

Эксперт указал, что ПДС в России появилась недавно. Эта программа дает возможность сделать прибыль более интересной, если подключить софинансирование государства или налоговые вычеты. Однако у этого способа есть и недостатки. Главный — невысокая доходность.

При открытии брокерского счета возможностей больше. В этом случае важно диверсифицировать портфель, чтобы защитить свои сбережения.

Однако самым популярным способ преумножения сбережений по-прежнему являются инвестиции в недвижимость. Эксперт считает, что эта схема работает хорошо, позволяя защитить деньги от инфляции.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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