Копить не хотят: россияне намерены жить на госпенсию в старости

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Пенсионный фонд "Эволюция" провел исследование на предмет финансовой подготовки россиян к старости. Оказалось, что большинство никак не готовится. Об этом пишет издание "РБК".

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Опрос проводился среди двух тысяч россиян в возрасте от 25 до 45 лет. Среди них 89% сообщили, что не копят на старость. При этом 99% респондентов признались в желании быть обеспеченными в преклонном возрасте. Однако это не мотивирует их откладывать.

Отмечается, что 43% опрошенных полагаются в этом вопросе на государство. Они рассчитывают жить на пенсию. На собственные накопления намерены жить только 27% россиян.

Примечательно, что среди молодых людей значительно выросло число тех, кто рассматривает государственную пенсию как основной источник средств в старости. Речь идет о 44% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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