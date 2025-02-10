Почему студентки не пойдут рожать за 200 тысяч рублей: в Госдуме раскритиковали идею

Депутат Государственной Думы Нина Останина раскритиковала предложение членов ЛДПР выплачивать студенткам 200 тысяч рублей за роды до 25 лет. По ее мнению, это возрастная дискриминация женщин. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Ricmart 01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наблюдение за беременностью у акушера-гинеколога

Также Останина отметила, что данная выплата не толкнет молодых женщин на беременность. Здесь нужен комплекс мер, считает депутат. Она отметила, что вынашивание и рождение ребенка во время студенчества создает дополнительные трудности для молодой мамы. Ей нужно получить диплом. Для этого должны быть условия.

Останина считает, что демография начинается не только с показателей рождаемости. Важно качество жизни, здравоохранения и социальной инфраструктуры. Только при должном развитии этих направлений возможен рост рождаемости.

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