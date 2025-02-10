В первом городе России ввели верификацию для аренды самокатов

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Инициатива по контролю над ситуацией с самокатами реализована в первом городе. В Москве теперь нельзя взять самокат в аренду без прохождения верификации. Об этом пишет издание RT.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина в сером костюме едет на самокате

Верификация будет осуществляться через специальный сервис — Mos ID. В связи с этим дети и подростки не смогут пользоваться подобными средствами индивидуальной мобильности. Аренда самокатов станет недоступна без подтверждения личности.

Мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что данное решение должно сделать улицы безопаснее. Нарушителей ПДД будет легче найти и привлечь к ответственности. Пользователи начнут серьезнее относиться к своему участию в дорожном движении.

Напомним, самокатчики не раз становились причиной травмирования пешеходов.

Уточнения

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — российский официальный термин, означающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные транспортные средства.





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