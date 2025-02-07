Влюблённые забыли о романтике: как соцсети повлияли на отношения между женщинами и мужчинами?

Технологии, появление социальных сетей за последние 20 лет кардинально изменили способы знакомств между мужчинами и женщинами для романтических отношений и построения семьи. Психотравматолог Ирина Обухова рассказала NewsInfo. Ru о сложных последствиях, которые приложения для знакомств оказали на отношение людей к любви.

Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж Бронте, Бронте, Австралия

Она считает, что использование сайтов знакомств и соцсетей привело к обесцениванию отношений.

"Романтика — это предвкушение, это процесс вхождения в отношения", — объясняет она.

Сейчас люди стремятся к быстрому результату, что нередко приводит к поверхностным встречам и взаимодействиям.

Однако есть и плюсы. Обухова уверена, что возможность знакомства в интернете может стать единственным шансом для людей, испытывающих сложности в реальных взаимодействиях.

Сейчас тема самопрезентации в социальных сетях становится особенно актуальной в контексте поиска любви. Люди стремятся показать свои лучшие стороны, игнорируя недостатки и уязвимости.

Однако, по мнению психолога, этот подход обостряет проблему одиночества. В большом городе с множеством возможностей для общения люди могут чувствовать себя особенно одинокими, замещая настоящие взаимодействия фейковыми образами.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.





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