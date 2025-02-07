Влюблённые забыли о романтике: как соцсети повлияли на отношения между женщинами и мужчинами?

Технологии, появление социальных сетей за последние 20 лет кардинально изменили способы знакомств между мужчинами и женщинами для романтических отношений и построения семьи. Психотравматолог Ирина Обухова рассказала NewsInfo. Ru о сложных последствиях, которые приложения для знакомств оказали на отношение людей к любви.
Она считает, что использование сайтов знакомств и соцсетей привело к обесцениванию отношений.
"Романтика — это предвкушение, это процесс вхождения в отношения", — объясняет она.
Сейчас люди стремятся к быстрому результату, что нередко приводит к поверхностным встречам и взаимодействиям.
Однако есть и плюсы. Обухова уверена, что возможность знакомства в интернете может стать единственным шансом для людей, испытывающих сложности в реальных взаимодействиях.
Сейчас тема самопрезентации в социальных сетях становится особенно актуальной в контексте поиска любви. Люди стремятся показать свои лучшие стороны, игнорируя недостатки и уязвимости.
Однако, по мнению психолога, этот подход обостряет проблему одиночества. В большом городе с множеством возможностей для общения люди могут чувствовать себя особенно одинокими, замещая настоящие взаимодействия фейковыми образами.
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