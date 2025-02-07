Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волшебные таблетки от всего: почему народ так полюбил БАДы?
Забудьте про долгую разморозку: эти способы работают за считанные минуты
Успешно работать и не забывать о личной жизни: психолог дала советы карьеристам
Лёгкий способ подобрать помаду, которая идеально подчёркнет вашу внешность
Мамина генетика — как X-хромосома влияет на интеллект ребёнка
У Собчак не забалуешь: Ксения раскрыла секрет воспитания сына
Платное высшее образование по-новому: что ждет студентов?
Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара
Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?

Сладко спать в постели мечты: на что обращать внимание при выборе постельного белья?

Общество

Научные данные о влиянии постельного белья на качество сна отсутствуют. Однако тактильные ощущения могут вызывать комфорт. При выборе белья важно ориентироваться на его эстетические характеристики. Таким мнением с MoneyTimes. Ru поделился руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

Завтрак в кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в кровати

Какая ткань лучше?

Юлия Быкова, дизайнер интерьера и декоратор, советует избегать низкокачественных тканей, таких как бязь.

"Постельное белье — это инвестиция в комфорт, и лучше выбрать качественные материалы. Сатин и хлопок — отличные варианты, которые обеспечивают комфорт и долговечность. Шелковые ткани могут быть непрактичными в повседневной жизни", — рассказала эксперт.

Эстетичный дизайн

Быкова советует выбирать однотонное белье. Это поможет создать гармоничное пространство и не отвлекать внимание от интерьера.

"Яркие рисунки и крупные орнаменты делают акцент на белье, а не на общей атмосфере спальни", — уточнила она.

Белое постельное белье всегда выглядит стильно и легко сочетается с любым интерьером.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Забудь про ежедневное мытье: 7 способов избавиться от жирности волос
Красота и стиль
Забудь про ежедневное мытье: 7 способов избавиться от жирности волос Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара
Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?
Рабочую неделю могут сократить до 36 часов в РФ: как с этим связан украинский конфликт?
Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит
Человечество всю жизнь варило яйца неправильно: открытие сделали итальянские учёные
Как защитить стиральную машину от известкового налёта? Простые и действенные способы
Как озеленить тенистый участок? 3 лучших растения для посадки
Три каши, которые не дают похудеть — а ведь многие их едят каждое утро
Простое, но мощное упражнение для пресса: мышцы проявятся после первых повторений
Страны Балтии готовятся выдернуть штепсель.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.