Сладко спать в постели мечты: на что обращать внимание при выборе постельного белья?

Научные данные о влиянии постельного белья на качество сна отсутствуют. Однако тактильные ощущения могут вызывать комфорт. При выборе белья важно ориентироваться на его эстетические характеристики. Таким мнением с MoneyTimes. Ru поделился руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в кровати

Какая ткань лучше?

Юлия Быкова, дизайнер интерьера и декоратор, советует избегать низкокачественных тканей, таких как бязь.

"Постельное белье — это инвестиция в комфорт, и лучше выбрать качественные материалы. Сатин и хлопок — отличные варианты, которые обеспечивают комфорт и долговечность. Шелковые ткани могут быть непрактичными в повседневной жизни", — рассказала эксперт.

Эстетичный дизайн

Быкова советует выбирать однотонное белье. Это поможет создать гармоничное пространство и не отвлекать внимание от интерьера.

"Яркие рисунки и крупные орнаменты делают акцент на белье, а не на общей атмосфере спальни", — уточнила она.

Белое постельное белье всегда выглядит стильно и легко сочетается с любым интерьером.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.



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