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Успешно работать и не забывать о личной жизни: психолог дала советы карьеристам

1:10
Общество

Отсутствие жесткой привязки к офису и возможность гибко планировать день не уменьшат эффективность работы. Однако это поможет достичь баланса между карьерой и личной жизнью. Так считает психолог, психотерапевт Марина Гринвальд.

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

"Удаленка помогла многим избежать утренних ритуалов: больше не нужно вскакивать по будильнику в предрассветный час и нестись сломя голову на другой конец города. Свободное время теперь можно потратить на себя, семью или любимое дело", — цитирует психолога "СЭ".

Она уточнила, что обрести баланс помогут умение грамотно планировать время и соблюдение границ между рабочим и личным пространством. Нужно правильно расставлять приоритеты.

"Важно помнить, что полноценный отдых и режим дня не роскошь, а необходимость для здорового функционирования организма", — считает Гринвальд.

Она также посоветовала заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, чтобы снять напряжение, полученное в течение рабочего дня.

"А медитации и работа с психологом помогут обрести внутреннее равновесие", — добавила эксперт.

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка) — успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности;

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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