Рабочую неделю могут сократить до 36 часов в РФ: как с этим связан украинский конфликт?

Россиянам могут сократить рабочую неделю до 36 часов. Законопроект уже разработан. Об этом рассказала депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.
По ее словам, проект планируют вынести на рассмотрение после окончания конфликта с Украиной.
Депутат считает, что многие работодатели согласятся участвовать в этом эксперименте. Это нововведение не затронет работников всех производств, поскольку это может спровоцировать рост затрат и себестоимости ряда продукции.
"Такой график возможен для сотрудников офисов и тех, кто занят в торговле и в предоставлении услуг", — отметила Бессараб.
На примере европейцев, как она уточнила, можно установить, что при сокращении рабочей недели работники начинают быстрее выполнять свои задачи, а отвлекаются намного реже. Однако эффективность не падает, а выгоды увеличиваются, пишет KP. RU.
У нас же в стране, по словам депутата, наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей.
Рабо́чая неде́ля — установленная трудовым законодательством продолжительность работы в течение календарной недели.
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