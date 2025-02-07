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Рабочую неделю могут сократить до 36 часов в РФ: как с этим связан украинский конфликт?

1:08
Общество

Россиянам могут сократить рабочую неделю до 36 часов. Законопроект уже разработан. Об этом рассказала депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

По ее словам, проект планируют вынести на рассмотрение после окончания конфликта с Украиной.

Депутат считает, что многие работодатели согласятся участвовать в этом эксперименте. Это нововведение не затронет работников всех производств, поскольку это может спровоцировать рост затрат и себестоимости ряда продукции.

"Такой график возможен для сотрудников офисов и тех, кто занят в торговле и в предоставлении услуг", — отметила Бессараб.

На примере европейцев, как она уточнила, можно установить, что при сокращении рабочей недели работники начинают быстрее выполнять свои задачи, а отвлекаются намного реже. Однако эффективность не падает, а выгоды увеличиваются, пишет KP. RU.

У нас же в стране, по словам депутата, наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей.

Уточнения

Рабо́чая неде́ля — установленная трудовым законодательством продолжительность работы в течение календарной недели.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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