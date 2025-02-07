Тюменский лицей №93 снова в центре скандала: За избиение - учет, за огласку - штраф

В тюменских школах: то мыши, то драки!

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В тюменских школах неспокойно: то мыши на столах, то мигранты детей избивают. Ноябрьский инцидент в лицее №93, связанный с дракой, сломанным носом и уголовным делом о причинении вреда здоровью, оброс новыми деталями. Оказывается, события происходили на фоне массового увольнения учителей из лицея из-за смены руководства.

Конфликт произошел из-за карманных денег. Подрались 16-летний подросток, недавно получивший российское гражданство, и ученик 7 класса лицея. По словам свидетелей, молодой человек выкрикивал угрозы и оскорбления на национальной почве. Малолетний семиклассник проиграл – у него серьезно сломан нос.

Как сообщает nashgorod.ru, отец пострадавшего, 13-летнего Глеба, заявил, что его сына поставили на внутришкольный учет из-за огласки происшествия. При этом новая директриса, Ольга Николаевна Курышева, из-за действий которой из лицея массово начали увольняться учителя, даже не подумала о создании конфликтной комиссии для выявления деталей инцидента, учета мнения родителей и последующего отчета перед контролирующими органами (что входит в ее обязанности). Вместо этого она сразу перешла в наступление на пострадавших, так как ей не понравилось, что отец мальчика «вынес сор из избы». Администрация школы и лично директор от комментариев отказались. В официальном ответе руководства лицея говорится, что постановка на учет пострадавшего – это мера воздействия, предпринятая "в связи с признаками административного правонарушения" со стороны 13-летнего Глеба.

По данным портала "Наш Город", 16-летний подросток учится в школе №70 и занимается рукопашным боем. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Адвокат добивается переквалификации на статью, предусматривающую ответственность за преступление, совершенное по мотивам национальной ненависти.

Судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года.

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