Ванна-аквариум принесла своему хозяину большие убытки в Петербурге

Золотая рыбка — мокрый бизнес вынудил петербуржца заплатить соседке 234 тысячи за ущерб

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге завершилось необычное судебное разбирательство. Кировский районный суд рассмотрел дело о систематических протечках в многоквартирном доме, виновником которых оказался местный житель с нестандартным увлечением.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Золотые рыбки

Мужчина оборудовал в жилой комнате своей квартиры импровизированный аквариум, установив там ванну для разведения рыб. Это привело к регулярным протечкам в квартиру этажом ниже. Управляющая компания документально подтвердила факты затопления, произошедшие по вине владельца самодельного рыбного хозяйства.

В ходе судебного разбирательства владелец нестандартного аквариума признал факт содержания рыб в ванне, размещенной в жилой комнате. Проведенная по решению суда экспертиза установила размер причиненного ущерба — 234 тысячи рублей.

По итогам рассмотрения дела суд обязал ответчика выплатить пострадавшей соседке полную сумму ущерба. Кроме того, мужчина должен возместить расходы на проведение оценки нанесенного ущерба, оплатить почтовые издержки и государственную пошлину.