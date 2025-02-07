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Ванна-аквариум принесла своему хозяину большие убытки в Петербурге

Золотая рыбка — мокрый бизнес вынудил петербуржца заплатить соседке 234 тысячи за ущерб
1:12
Общество

В Санкт-Петербурге завершилось необычное судебное разбирательство. Кировский районный суд рассмотрел дело о систематических протечках в многоквартирном доме, виновником которых оказался местный житель с нестандартным увлечением.

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

Мужчина оборудовал в жилой комнате своей квартиры импровизированный аквариум, установив там ванну для разведения рыб. Это привело к регулярным протечкам в квартиру этажом ниже. Управляющая компания документально подтвердила факты затопления, произошедшие по вине владельца самодельного рыбного хозяйства.

В ходе судебного разбирательства владелец нестандартного аквариума признал факт содержания рыб в ванне, размещенной в жилой комнате. Проведенная по решению суда экспертиза установила размер причиненного ущерба — 234 тысячи рублей.

По итогам рассмотрения дела суд обязал ответчика выплатить пострадавшей соседке полную сумму ущерба. Кроме того, мужчина должен возместить расходы на проведение оценки нанесенного ущерба, оплатить почтовые издержки и государственную пошлину.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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