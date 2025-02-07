Ванна-аквариум принесла своему хозяину большие убытки в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилось необычное судебное разбирательство. Кировский районный суд рассмотрел дело о систематических протечках в многоквартирном доме, виновником которых оказался местный житель с нестандартным увлечением.
Мужчина оборудовал в жилой комнате своей квартиры импровизированный аквариум, установив там ванну для разведения рыб. Это привело к регулярным протечкам в квартиру этажом ниже. Управляющая компания документально подтвердила факты затопления, произошедшие по вине владельца самодельного рыбного хозяйства.
В ходе судебного разбирательства владелец нестандартного аквариума признал факт содержания рыб в ванне, размещенной в жилой комнате. Проведенная по решению суда экспертиза установила размер причиненного ущерба — 234 тысячи рублей.
По итогам рассмотрения дела суд обязал ответчика выплатить пострадавшей соседке полную сумму ущерба. Кроме того, мужчина должен возместить расходы на проведение оценки нанесенного ущерба, оплатить почтовые издержки и государственную пошлину.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.