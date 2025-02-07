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Земле приготовиться — на планету надвигается мощная магнитная буря

1:54
Общество

Научное сообщество предупреждает о приближающейся сильной геомагнитной буре, начало которой ожидается 9 февраля. По информации экспертов, в этот день возмущения магнитосферы достигнут отметки в четыре балла по девятибалльной шкале, что свидетельствует о значительном возрастании солнечной активности.

Магнитная буря
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Магнитная буря

Предполагается, что уже вечером 10 февраля мощность бури возрастет до пяти баллов, что сделает ее одной из наиболее ощутимых в ближайшем периоде. Колебания магнитного поля сохранятся на этом уровне вплоть до 12 февраля, после чего начнется постепенное снижение активности. Однако даже в последующие дни показатели останутся на уровне трех-четырех баллов, что все еще может оказывать влияние на состояние здоровья людей, чувствительных к изменениям погоды.

Специалисты отмечают, что в период магнитных бурь люди, имеющие хронические заболевания, особенно связанные с сердечно-сосудистой системой, могут столкнуться с колебаниями артериального давления, головными болями, головокружениями, учащенным сердцебиением и затрудненным дыханием. Помимо этого, возможны нарушения сна, бессонница, общее чувство слабости, а у некоторых — боли в суставах и ломота в костях.

Причиной данных явлений служит активность солнечного ветра, оказывающего воздействие на магнитосферу Земли. Магнитосфера является защитным полем планеты, которое принимает на себя удар заряженных частиц, выбрасываемых во время солнечных вспышек. Чем интенсивнее магнитные возмущения, тем выше вероятность возникновения проблем не только у людей, но и у технических систем — возможны сбои в работе спутниковой связи, навигационного оборудования и даже электросетей.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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