Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая рыбка — мокрый бизнес вынудил петербуржца заплатить соседке 234 тысячи за ущерб
7 ошибок перед походом в салон, которые могут испортить стрижку и окрашивание
Этот тест поможет выбрать идеальный матрас — вот что действительно важно
Актёр Глеб Калюжный рассказал о личной жизни
Земле приготовиться — на планету надвигается мощная магнитная буря
Что нужно сделать для того, чтобы собака и кошка счастливо жили в одной квартире? Несколько важных правил
Немецкие традиции предательства — Меркель воткнула нож в спину Мерца
Актёр Дмитрий Назаров раскрыл, когда вернётся в Россию: буду пьяным
У пластика должен быть гендер: Великобритания обвиняет Lego в пропаганде традиционных ценностей

Вопиющий случай — участника СВО преждевременно выписали из больницы

1:06
Общество

Участник специальной военной операции Владлен Мецлер, получивший ранения, сообщил о том, что его, по его мнению, преждевременно выписали из госпиталя, который является частью Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

По словам Мецлера, однажды рано утром он проснулся от громких разговоров и смеха медицинского персонала. Когда он сделал замечание, в ответ услышал оскорбления. После возникшего конфликта медсестра, как утверждает Мецлер, пожаловалась заведующему отделением.

Мецлер также подчеркнул, что ему не сняли швы с головы и не предоставили необходимые противосудорожные препараты. Кроме того, ему не были выписаны нужные рецепты на лекарства.

Между тем, представители больницы придерживаются иной точки зрения. Они считают, что пациент нарушал порядок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по данным портала, полиция не подтвердила факт хулиганских действий со стороны Мецлера.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Авто
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Последние материалы
Золотая рыбка — мокрый бизнес вынудил петербуржца заплатить соседке 234 тысячи за ущерб
7 ошибок перед походом в салон, которые могут испортить стрижку и окрашивание
Этот тест поможет выбрать идеальный матрас — вот что действительно важно
Актёр Глеб Калюжный рассказал о личной жизни
Земле приготовиться — на планету надвигается мощная магнитная буря
Что нужно сделать для того, чтобы собака и кошка счастливо жили в одной квартире? Несколько важных правил
Немецкие традиции предательства — Меркель воткнула нож в спину Мерца
Актёр Дмитрий Назаров раскрыл, когда вернётся в Россию: буду пьяным
У пластика должен быть гендер: Великобритания обвиняет Lego в пропаганде традиционных ценностей
Не ставьте эти растения на подоконник: риск потерять всю рассаду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.