Вопиющий случай — участника СВО преждевременно выписали из больницы

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Участник специальной военной операции Владлен Мецлер, получивший ранения, сообщил о том, что его, по его мнению, преждевременно выписали из госпиталя, который является частью Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

По словам Мецлера, однажды рано утром он проснулся от громких разговоров и смеха медицинского персонала. Когда он сделал замечание, в ответ услышал оскорбления. После возникшего конфликта медсестра, как утверждает Мецлер, пожаловалась заведующему отделением.

Мецлер также подчеркнул, что ему не сняли швы с головы и не предоставили необходимые противосудорожные препараты. Кроме того, ему не были выписаны нужные рецепты на лекарства.

Между тем, представители больницы придерживаются иной точки зрения. Они считают, что пациент нарушал порядок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по данным портала, полиция не подтвердила факт хулиганских действий со стороны Мецлера.