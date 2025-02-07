Вернуть до 1,1 млн рублей: кто сможет получить повышенный налоговый вычет?

В России с этого года изменится система налоговых вычетов для тех, кто купил недвижимость в ипотеку.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Новые правила затронут тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Они с 2025 года смогут вернуть до 1,1 миллиона рублей.

"Такое нововведение ввели в связи с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года", — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.



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