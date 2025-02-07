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Черный бизнес — в морге Таганрога провели обыски из-за вымогательства

1:35
Общество

Сотрудники Таганрогского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы оказались под подозрением в вымогательстве денежных средств у близких умерших за ускоренную выдачу тел, а также за услуги по бальзамированию и нанесению грима.

Госпитал
Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Госпитал

По имеющимся данным, речь идет о взятках на общую сумму в 70 миллионов рублей.

В морге Таганрога прошли обыски, о чем сообщили информационные агентства ТАСС и 161. ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, сотрудники силовых структур провели обысковые мероприятия в Таганрогском отделении ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы".

Руководство и персонал морга подозревают в вымогательстве денежных средств у родственников усопших за ускоренную выдачу тел, а также за предоставление таких услуг, как бальзамирование и косметические процедуры.

Утверждается, что общая сумма взяток превышает 70 миллионов рублей. Деньги, как сообщается, поступали на банковские счета сотрудников с начала пандемии коронавируса в 2020 году, согласно данным издания "161".

По словам родственницы усопшей, с нее потребовали 20 тысяч рублей за выдачу тела в сроки, предусмотренные христианскими обычаями, а не за неделю. Издание также отметило, что жители неоднократно жаловались на коррупционные проявления в бюро судмедэкспертизы и морге Таганрога.

Уточнения

Морг — специальное помещение при больницах, учреждениях судебно-медицинской экспертизы для хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения или кремации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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